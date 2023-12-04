عاجل.. سيول وأمطار تضرب المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، خلال الفترة المقبلة، تصل إلى حد السيول، يصاحبها عدة ظواهر جوية.

أماكن سقوط الأمطار

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، خلال 6 أيام مقبلة، محذرة من تساقط أمطار رعدية بنسبة حدوث 60%، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن أمطارا خفيفة تتساقط بدرجة متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، لافتة إلى استمرار تساقط الأمطار أيام الأربعاء والخميس والجمعة، على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يصاحب تساقط الأمطار رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الأحد، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيفة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ونصحت الأرصاد، المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.