حالة الطقس في محافظات الصعيد اليوم.. الحرارة تصل لـ28 درجة وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات شمال الصعيد، معتدل على جنوبه، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط توقعات بوجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية على محافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بسقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص لسقوط الأمطار على جنوب الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة، كذلك أمطار متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، في ظل وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية في الساعة الأولى من الصباح بمحافظات شمال الصعيد، وسط نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الثلاثاء

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظات الصعيد جاءت كما يلي.

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 24 والصغرى 13

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 24 والصغرى 11

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 24 والصغرى 11

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 25 والصغرى 14

درجات الحرارة في قنا: العظمى 26 والصغرى 15

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 10

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 28 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 30 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 27 والصغرى 18