1524 مواطنا بالمعتمدية يستفيدون من قافلة جامعة القاهرة الطبية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» ومبادرة «حياة كريمة»، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، ومحو الأمية، والخدمات البيطرية.

قوافل الجامعة تضم تخصصات مختلفة

وكشف التقرير عن أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية بلغ 1524 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، والجلدية، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والروماتيزم، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والنساء والتوليد، والصدرية.

وأشار التقرير، إلى توقيع الكشف البيطري وعلاج 585 حالة من الأغنام والماعز والأبقار، والجاموس، والدواب، والطيور، وتوعية 110 أشخاص بأساليب التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكشف السكر ومضاعفاته، واستفاد 14 شخصًا من خدمات محو الأمية، كما تم تعليم 240 شخصًا الحرف اليدوية والمهارات المختلفة في اطار مبادرة صنايعية مصر.

تقديم خدمات صحية ومجتمعية

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة «حياة كريمة»، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.