استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 على ثباته في البنوك منذ ختام تعاملات نوفمبر الماضي، ليسجل سعر الدينار الأعلى شراءً 100.19 جنيه، أما سعر الأقل بيعا يبلغ 99.95 جنيه، وفقًا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 يسجل 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار في بنك مصر يسجل 100.05 جنيه بيعاً و99.78 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 98.09 جنيه للشراء و100.37 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 100.27 جنيه بيعا و96.65 جنيه.