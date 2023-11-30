سعر الدينار الكويتي في البنوك بختام تعاملات اليوم.. ثبات ملحوظ

حافظ سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم، على ثباته منذ بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك، ليسجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري 99.84 جنيه للشراء، أما البيع 100.19 جنيه، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 99.20 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 99.64 جنيه شراء و99.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 100.50 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 98.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية إلى 96.84 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع.