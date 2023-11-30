سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-11-2023

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 30-11-2023 في البنوك حالة من الثبات، وذلك وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك، فبلغ نحو 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس30-11-2023 في البنوك، وشهد سعر صرف داخل البنوك الحكومية والخاصة حالة من الاستقرار الكبير، وجاءت الأسعار كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-11-2023 داخل البنك المركزي المصري 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه شراءً و100.05 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الخميس 30-11-2023 إلى 99.78 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

- كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار داخل بنك القاهرة 100.38 جنيه للبيع و99.73 جنيه للشراء.