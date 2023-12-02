سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-12-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-12-2023 في البنوك استقراراً ملحوظاً، وذلك منذ تعاملات شهر نوفمبر الماضي، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ نهاية تعاملات البنوك المصرية يوم الخميس الماضي، وفقاً لما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع، أن سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري يسجل 99.81 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويسجل سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.64 جنيه للشراء، و99.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 96.84 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع.