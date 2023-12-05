تداول 17 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

تشهد هيئة مواني البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة الملاحة البحرية، وحركة الشاحنات، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1046 شاحنة، و475 سيارة.

حركة الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، أن حركة الواردات اليوم سجلت 5500 طن بضائع، و518 شاحنة، و460 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و528 شاحنة، و15 سيارة.

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

وبحسب بيان هيئة المواني، فإن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين «أمل» و«بوسيدون إكسبريس»، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين «دليلة» و«الحرية»، ومغادرة 4 سفن وهي «دليلة»، و«بوسيدون إكسبريس»، و«أمل» و«الحرية».

كما شهد ميناء نويبع تداول 1830 طنا، و245 شاحنة، وذلك خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «KALINA» وعلى متنها 355 سيارة بوزن 710 أطنان قادمة من جدة، وشهد الميناء أمس مغادرة السفينة «LOTUS». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكبا عبر موانيها.