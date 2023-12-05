خير وبركة في موسم حصاد الكركديه بالأقصر.. الطن بـ160 ألف جنيه (صور)

وسط حقول الكركديه الواسعة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، يقف «عبد القادر» متأملا حبات اللوز الوردية التي تتدلى من العيدان، معلنة أن وقت القطف قد حان، فالمحصول الذي لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، جاء أخيرا ليدر عليه المال والخير، فطن واحد من هذا المحصول يتجاوز سعره 160 ألف جنيه.

مساحات مترامية

وعلى مرمى البصر، تشاهد مساحات مترامية من زراعات الكركديه، فمدينة إسنا تشكل بمفردها ثلثي مساحة الأراضي المنزرعة، إذ يمثل هذا المحصول فرحة مشتركة للمزارع والعامل والسيدات، فالمزارع بأرضه، والعامل بمجهوده في حصاد المحصول والسيدات بعملهن في فصل حبات اللوز عن العيدان مقابل 20 جنيها للصفيحة.

ازدهار المحصول بسبب النوبيين

يقول عبدالقادر عبدالدايم مزارع بالأقصر، إن موسم حصاد الكركديه يمثل لكثير من مزارعي إسنا موسم خير وبهجة، مؤكدا أن زراعة الكركديه ازدهرت بفضل النوبيين الذين جاءوا للعيش في الأقصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إذ جلبوا معهم أصنافا مميزة من الكركديه مثل السوداني والأسواني، لافتا إلى أن الأقصر لم تكن تعرف هذا المحصول من قبل بهذه الكثرة، ولم يكن يزرع لدينا سوى النوع البلدي والذي يتميز باللون الوردي الفاتح.

«السوداني» أجود الأنواع

وأضاف «عبدالدايم»، أن أجود الأنواع هو السوداني لأنه يتميز بإمكانية الغلي أكثر من مرة بعكس النوع البلدي والذي لا يمكن غليه أكثر من مرة، لافتا إلى أن إنتاجيته أكثر وأفضل وسهل التفصيص، إذ يمكن استخراج اللوزة بشكل كامل بعد استخراج البذرة والذي يرفع من ثمنه، كما أنه يدخل بقوة في المستحضرات الطبية.

160 ألف جنيه للطن

وتابع عبدالله الإسناوي، مزارع بإسنا، بأن الكركديه في الأقصر خصوصا في مركز إسنا يتميز بجودة عالية وإنتاجية جيدة بسبب درجة الحرارة المرتفعة والجو الجاف، مضيفا: «تتراوح متوسط إنتاجية الفدان من 200 كيلو إلى 400 كيلو حسب جودة المحصول، فيما يبلغ سعر الكيلو 160 جنيها، إذ يبلغ سعر الطن حوالي 160 ألف جنيه.

فرص عمل للسيدات

وأشار «الإسناوي» إلى أن الموسم يوفر مئات فرص العمل خصوصا للسيدات في المنازل، واللاتي يعملن في مهنة تفصيص الكركديه مقابل حوالي 20 جنيها للصفيحة الواحدة، ثم يجري تجفيف الكركديه في الشمس لمدة أسبوع، ثم يُعبأ في شكائر ويتم توزيعه على مستوى الجمهورية.

50 ألف فدان

من جانبه، يؤكد أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، أن الكركديه من أفضل المحاصيل الزراعية التي تتميز بها محافظة الأقصر، خصوصا مركز إسنا جنوب المحافظة، والتي تزرع مساحات من الأراضي تتخطى خمسين ألف فدان، إذ يتميز جو المركز بارتفاع درجة الحرارة والجو الجاف والذي يحتاجه محصول الكركديه، وتتركز زراعته في قرى المطاعنة وتوماس 1و2و3 بالإضافة إلى قرى جنوب المركز، ويزرع المحصول في شهر يونيو ويجري الحصاد بدءا من شهر نوفمبر حتى أواخر شهر ديسمبر.