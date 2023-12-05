طارق الشناوي عن رحيل ناهد فريد شوقي: سيدة عظيمة راهنت على الإبداع

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني بعد رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ73 عاما، ونعى الناقد طارق الشناوي المنتجة الراحلة التي وصفها بـ«المغامرة»، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك».

وقال الشناوي عن المنتجة ناهد فريد شوقي، «ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت علي الابداع في زمن السبهللة، ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل».

طارق الشناوي: صرفت كل أموالها على الفن

وأضاف: «وقفت دائما على الحافة، حافة الخطر أنفقت كل ما لديها علي الفن، وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن، لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال، إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة».

وتابع: «حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي، وكيف امتدت لما بعد الطلاق، لدي الكثير لأرويه ولكني لم أستأذنها في النشر، يوما ما سأكتب عما يجوز أن ننشره دون استئذان».