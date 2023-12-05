حالة الطقس اليوم.. أمطار وسيول لمدة 72 ساعة مقبلة

كشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تعرض عدد من المحافظات في الساعات المقبلة إلى أمطار وسيول، وذلك في حالة الطقس اليوم ولمدة 72 ساعة مقبلة، إذ تتكاثر السحب الممطرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري وسيناء ووصولا إلى محافظات جنوب الصعيد.

أمطار وسيول في طقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، بسبب الطبيعة الجغرافية، متوقعة وصول الأمطار إلى حد السيول بسبب منخفض السودان الموسمي، وتأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أمطار على السواحل

وأوضحت الهيئة أنّ الأمطار ستكون بين متوسطة وخفيفة على محافظات جنوب الصعيد وشمال الوجه البحري، إذ تمتد اليوم إلى كل من محافظات البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، مع وجود انخفاض يصل إلى 3 درجات في قيم الحرارة العظمى على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 23- 16.

أكتوبر 24- 14.

بنهــــا 23- 15.

دمنهور 22- 15.

وادى النطرون 24- 14.

كفر الشيخ 22- 13.

المنصورة 23- 14.

الزقازيق 24- 15.

شبين الكوم 23- 15.

طنطا 22- 12.

دمياط 22- 15.

بورسعيد 23- 17.

الإسماعيلية 25- 17.

السويس 24- 15.

العريش 24- 13.

رفح 23- 12.

رأس سدر 23- 14.

نخل 23- 08.

كاترين 22- 05.

الطور 28- 16.

طابا 26- 15.

شرم الشيخ 27- 19.

الإسكندرية 23- 14.

العلمين الجديدة 23- 14.

مطروح 21- 11.

السلوم 20- 10.

سيوة 23- 09.

رأس غارب 28- 18.

الغردقة 27- 18.

سفاجا 27- 20.

مرسى علم 28- 20.

شلاتين 27- 23.

حلايب 26- 22.

أبو رماد 26- 22.

رأس حدربة 25- 22.

الفيوم 24- 13.

بني سويف 24- 12.

المنيا 24- 11.

أسيوط 24- 11.

سوهاج 25- 14.

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الأقصر 28- 14.

أسوان 30- 15.

الوادى الجديد 29- 10.

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