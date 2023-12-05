اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي.. دخلت العناية المركزة بعد أزمة صحية

رحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، وفقًا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي».

وحول تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المنتجة ناهد السباعي، قال مصدر لـ«الوطن»، «تعرضت المنتجة ناهد فريد شوقي لأزمة صحية، ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات بالعناية المركزة، مما دفع ابنتها للعودة من لبنان حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية هناك، ولازمتها خلال الأيام الأخيرة إلى أن فاضت روح والدتها إلى بارئها».

موعد صلاة الجنازة للمنتجة ناهد فريد شوقي

وتقام صلاة الجنازة على جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفقًا لما أعلنته الفنانة آية سماحة، زوجة نجل المنتجة الراحلة.