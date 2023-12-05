«الأرصاد» تكشف عن عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحراة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الشبورة المائية وصلت اليوم لحد الضباب، ومعظم الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، شارحة أن الشبورة المائية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية التي تصل لأقل من 1000 متر، فبعض المناطق الرؤية الأفقية وصلت لـ200 متر و800 متر وانعدمت الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

الشبورة المائية الكثيفة يكون وقت تكونها ساعات الليل

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الشبورة المائية الكثيفة تتكون فجرا وتستمر حتى التاسعة والعاشرة صباحا، ولذلك يجب على قائدي المركبات والمسافرين على الطرق توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية والقيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات رجال المرور وتشغيل كشافات الضوء، وفي حال انعدام الرؤية على الطريق يجب التوقف جانب الطريق حتى وضوح الرؤية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية والضباب من أخطر الظواهر الجوية التي تؤثر على حالات الاستقرار بالأحوال الجوية، فاليوم نتأثر بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، فتنخفض درجات الحرارة وتكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.