«الأرصاد» تحذر السائقين من الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنهّ من المتوقع أن يكون هناك انتشار للشبورة المائية، والتي تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاضٍ في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

تحذير من الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ مستوى الرؤية الأفقية منخفض نتيجة الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق، إذ يصل مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى 800 متر، والظاهرة المؤثرة ضباب، لذا يجب توخّي الحيطة والحذر في أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.