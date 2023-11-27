باحثة بيئية: التحول إلى الطاقة المتجددة من أولويات الحكومة المصرية

قالت ريهام رفعت، باحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية والعضو المراقب في مؤتمر المناخ، إنّ التحول للطاقة المتجددة من أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة أنها مصدر نظيف للطاقة دون أي انبعاثات وغازات دفيئة، لافتةً إلى أنّ منصة «نوفي» هدفها جمع استثمارات بـ10 مليار دولار بحلول 2028، لتحويل طاقة متجددة بمقدار 10 جيجا وات.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت «رفعت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ هذا التحول يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، كما أن له أهداف اقتصادية مثل خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة.

مصر شراكات استراتيجية كبيرة

وتابعت الباحثة في حلول مواجهة التغيرات المناخية: «من خلال قمة المناخ COP27، عقدت مصر شراكات استراتيجية كبيرة وحشدت دعمًا ماديًا لمشروعات الطاقة المتجددة، وبلغت هذه التمويلات ملياري دولار عبر برنامج نوفي، في قطاع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وهذا ما يعزز جهود الدولة في مزيج الطاقة، بحيث تمثل الطاقة المتجددة في مصر بحلول عام 2030، ما نسبته 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد».