«إيديكس 2023»: مصر تدعو العراق وصربيا وأوزباكستان لمباحثات فنية للتعاون المشترك

دعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي، مسئولي الصناعات الدفاعية في دول العراق وصربيا وأوزباكستان، لإرسال وفود فنية لزيارة مصانع وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتحديد مجالات للتعاون المشترك.

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ببولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، حيث أكد الوزير محمد صلاح خلال اللقاء علي العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الأوزبكي في مختلف المجالات، مستعرضاً القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة المجالات المختلفة التي من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.

تقدم التصنيع العسكري المصري

من جهته، أعرب بولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان عن سعادته بالمشاركة في EDEX 2023 الذي أصبح ضمن مصاف معارض الصناعات الدفاعية الدولية، مشيداً بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة والتي تعكس مدى التطور والتقدم الذي وصل إليها الجانب المصري في مجال التصنيع العسكري، موضحاً أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

إمكانيات تصنيعية متقدمة

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح قام خلال لقاءات عقدها مع مسئولين بصربيا وأوزباكستان والعراق لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.