ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها: قلبي وضهري وروحي اتكسروا

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن ألمها الشديد لرحيل والدها الفنان أشرف عبد الغفور، الذي غيّبه الموت عن عالمنا مساء أمس الأول بعد تعرضه لحاث سيارة أودى بحياته.

وقالت ريهام عبد الغفور في تدوينة عبر حسابها بفيس بوك: «أدعيلك بإيه يا حبيبي.. أدعيلك بالرحمة؟، طب ما أنت كنت الرحمة، أدعيلك بالخير؟، طب ما أنت كل الخير».

وتابعت: «قلبي اتكسر وضهري اتكسر وروحي اتكسرت، الله يرحمك يا حبيبي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

تفاصيل علاقة ريهام عبد الغفور ووالدها

علاقة حب وأبوة استثنائية، جمعت بين الفنان أشرف عبد الغفور، وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، التي كانت تحرص دومًا على التعبير عن حبها له، وكانت تراه «أسطورة حياتها» وتفخر طوال الوقت بوالدها في أي حديثٍ تليفزيوني وتبعث له رسائل إنسانية مؤثرة، من ابنة لوالدها.