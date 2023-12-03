نجوم الفن يساندون ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها في حادث أليم 

حرص العديد من نجوم الوسط الفني على دعم الفنانة ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها أشرف عبدالغفور في حادث سير أليم.

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور

وجاء في مقدمة الحضور بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من الفنانة دينا الشربيني، وحنان مطاوع، ورانيا محمود ياسين، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي.

وحرص مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، على الحضور لإنهاء إجراءات الدفن.

ووصلت منذ قليل، الفنانة سلوى محمد علي إلى مستشفى زايد التخصصي لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفنان أشرف عبد الغفور.

ورحل الفنان أشرف عيد الغفور، عن عالمنا، منذ ساعات قليلة، إثر حادث أليم.