ريهام عبد الغفور لـ«الوطن»: عقلي يعجز عن استيعاب ما يحدث لأهالينا في غزة

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تتابع ما يتعرض له قطاع غزة، من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، «الحقيقة وأنا بتابع كل الأحداث اللي بتحصل في غزة، عقلي يعجز عن استيعاب ما يتعرضون له».

ريهام عبد الغفور تدعم فلسطين

وتابعت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ربنا معاهم ويعينهم ويقويهم ويصبرهم على اللي بيشوفوه، ويا رب النصر ليهم قريبا، كل حد فينا بيحاول يعمل اللي قادر عليه، وده كان سبب وجودي مؤخرا مع الوفد الفني اللي زار الهلال الأحمر».

يذكر أن وفد من الفنانين حرص على زيارة الهلال الأحمر المصري، للمساعدة في تعبئة مساعدات فلسطين، ومنهم أشرف زكي وريهام عبد الغفور وبسمة وروجينا ودنيا عبد العزيز ورحاب الجمل.