تفاصيل بروتوكول تعاون «2+2» بين جامعتي الإسكندرية وتشجيانغ الصينية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إعداد بروتوكول لتعزيز التعاون مع جامعة تشجيانغ يوي شيو الصينية، يتضمن استقبال طلاب جامعة تشجيانغ للدراسة لمدة عام بجامعة الإسكندرية، وللدراسة لمدة سنتين من خلال إنشاء درجة مزدوحة بنظام «2+2» للطلاب علي مستوى الليسانس، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

تبادل الأساتذة مع قسم اللغة الصينية بكلية الآداب

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الأساتذة مع قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، واستقبال الطلاب الصينيين لدراسة اللغة العربية للأجانب من خلال تافل سنتر وكذلك التعاون علي مستوي الدراسات العليا واستقبال الطلاب الراغبين في الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة تشجيانغ يوي شيو للغات الأجنبية بالصين برئاسة الدكتور فاي جون تشينغ، رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون وتوقيع خطاب النوايا تمهيداً لتوقيع برتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.

وفود طلاب صينين لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية

ومن جانبه، أعرب الدكتور فاي جون تشينغ عن سعادته بالتواجد فى جامعة الإسكندرية، ورحب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة من خلال مشروع مشترك مع قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وإيفاد طلاب لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية والتعاون في عدة مجالات مختلفة، كما دعا إلى زيارة جامعة تشجيانغ يوي شيو للتعرف علي قسم اللغة العربية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، ومسئولي مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ووفد كلية الاداب.