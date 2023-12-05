نبوءة تحققت.. ماذا توقع ملك الترسو فريد شوقي لابنته ناهد؟

لن ترث منه ملامحه المميزة أو قطعة من روحه فقط ولكنها ورثت الحس الفني والعقل الإنتاجي المغامر، نجحت ناهد فريد شوقي في استكمال مسيرة والدها الفنان فريد شوقي الإنتاجية، وقدمت مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الهامة التي منحت اسمها ثقلا في عالم الإنتاج على مدار سنوات طويلة، وسيظل اسمها لامعا بالرغم من رحيلها اليوم عن عمر يناهز الـ73 عاما.

في لقاء نادر تحدث ملك الترسو فريد شوقي عن ابنته الكبرى ناهد حيث كانت في مرحلة المراهقة تلك الفترة، وأكد أن لديها حس فني عالي حيث تحرص بشكل كبير على قراءة سيناريوهات الأفلام التي تعرض عليه، وتبدي رأيها فيها، وتوقع خلال اللقاء أن يكون لها مستقبل في المجال الفني.

بعد 47 عاما.. ناهد فريد شوقي تبتعد عن الإنتاج السينمائي

على درب والدها دشنت ناهد فريد شوقي شركة إنتاج سينمائي حملت اسمها، وقدمت من خلالها مجموعة من الأعمال البارزة في تاريخ السينما المصرية على مدار 47 عاما، من بينها «لا تبكي يا حبيبي»، و«هيستريا»، بالإضافة إلى «من نظرة عين»، ولكنها توقفت في الفترة الأخيرة عن الإنتاج لما يقرب من 10 سنوات لأسباب شخصية والتغيرات التي طرأت على السوق السينمائي، على حد تعبيرها في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.