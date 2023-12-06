اعرف خطوات صرف نفقات الجنازة ومن المستحقون لها؟

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عددا من الشروط تمكن المستحقين من صرف مصاريف الجنازة لأهلية المتوفى، ومن هم المستحقون لتلك النفقة حسب ما جاء في القانون وما هي الخطوات المطلوبة.

الخطوات الخاصة بصرف مصاريف الجنازة

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ما هي الخطوات التي نص عليها القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد للتمكن من صرف مصاريف الجنازة.

تصرف بواقع معاش 3 أشهر

وحسب ما جاء في نص المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر.

ويمكن أن يتم صرف مصاريف الجنازة للأرمل أو الأرملة، وإذا لم يوجد يتم صرفها لأرشد الأولاد، وفي حالة عدم وجود ذلك أيضًا تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويمكن لأي شخص من المذكورين والمستحقين أن يقوموا بصرف نفقة الجنازة بعد القيام بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.

كما أنه يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتمكن من صرف نفقات الجنازة جاءت كالتالي:

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.