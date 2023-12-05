هل يمكن التأمين على عمال المقاولات؟.. «التأمينات» تجيب

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن الأسئلة التي يتم طرحها للمواطنين بشأن إمكانية التأمين على عمال المقاولات؟، وهو ما ترصده «الوطن» في إجابتها بحسب ما ذكرت الهيئة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه إذا كان عامل المقاولات في نظام التأمين على عمال المقاولات فـ عليه اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

2- إخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

3- إخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وهناك عدد من الأوراق يجب أن يوفرها عمال المقاولات الذين يريدون الانضمام للتأمينات وعمل تأمين لهم، ويجب عليهم التقدم بالنموذج رقم 1 في مكتب التأمين الذي يقع فيه نشاط دائرة المؤمن عليه ويرفق به عدد من المستندات، كما يلي.

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

3- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

4- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

5- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

6- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

7- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

8- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.