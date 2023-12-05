هل تستحق الأخت صرف المعاش عن شقيقها المتوفى؟.. «التأمينات» تجيب

بعد وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يحق للمستحقين تقاضي معاشه من الشهر الذي حدثت به الوفاة، وهم «أخوات المتوفي وأخوته، أرملته، الوالدين، أبنائه وبناته»، على أن يتوافر فيهم الشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

شروط حصول الأخت على معاش أخيها

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يشترط لاستحقاق الأخت لمعاش شقيقها المتوفي ألا تكون متزوجة، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين عبر موقع التأمينات الاجتماعية بشأن أحقية تقاضي الأخت لمعاش شقيقها المتوفي سواء كان مؤمنا عليه أو صاحب معاش، ويشترط ألا يكون للأخت مصدر دخل يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عليه.

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه يشترط لتقاضي الأخت معاش أخيها المتوفى، ألا يكون لها والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمّن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

وتابعت هيئة التأمينات الاجتماعية أنّ الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش تتمثل فيما يلي:

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.