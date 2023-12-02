هل تستخدم بطاقة صرف المعاش في دفع الفواتير؟.. «التأمينات» توضح

ردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على استفسار ورد إليها، حول إمكانية استخدام بطاقة صرف المعاش في دفع الفواتير، مؤكّدة أنَّ بطاقة صرف المعاش لها العديد من الاستخدامات، وليس مجرد وسيلة للصرف.

هل بطاقة صرف المعاش يمكن استخدامها في دفع الفواتير؟

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنَّه يمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش، استخدامها في دفع فواتير الكهرباء والتليفون ومصروفات الجامعة واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال ماكينات POS الموجودة بمنافذ الهيئة.

موعد صرف المعاشات

وأكّدت أنَّ موعد صرف المعاشات دائمًا ما يكون في اليوم الأول من كل شهر، وذلك وفقا لقانون 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات والتأمينات.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لصرف المعاشات، وهي:

- ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد.