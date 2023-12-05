«الصحة» توضح طبيعة الفيروس المنتشر بين الأطفال وكبار السن.. «خدوا بالكم»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن ما ينتشر في الفترة الحالية بين المواطنين هو مجموعة من الفيروسات التنفسية، وليس فيروسًا جديدًا، كما يعتقد البعض.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال هذه الفترة معروفة، وتظهر خلال هذه الفترة من كل عام، لكن جائحة كورونا جعلت المواطنين غير مدركين سوى لفيروس كورونا فقط، خاصة وأن الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض التي تظهر.

ما طبيعة الفيروس المنتشر حاليا؟

وأشار إلى أن الأعراض التي تظهر على المواطنين خلال هذه الفترة تصيب جميع الفئات العمرية، بداية من صغار السن وحتى الكبار، وتتضمن «العطس، الصداع، آلام في العضلات، التهاب الحلق، الحمى الخفيفة، انخفاض الشهية».

وتابع: «هذه الأعراض متشابهة، وجرى رصدها من خلال مركز الأوبئة المنتشر على مستوى محافظات الجمهورية، والاختلاف يكون في مدة العرض فقط، مثل استمرار ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض الشهية على سبيل المثال».

تعلميات مهمة

وأضاف أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وزيادة الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة ودخول فصل الشتاء ووجود إصابات بالفيروسات التنفسية.

ولفت إلى أن ظهور هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية، مثل كورونا أو الفيروس التنفسي المخلوي أو الهربس أو الفيروس الغدي، وفي حال الإصابة بمثل هذه الفيروسات يرجى التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو الطبيب المعالج، والحصول على الأدوية المناسبة.