«الرقابة الصحية»: 50 ألف شخص يترددون على عيادات معهد الكبد بالمنوفية سنويا

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية زيارة إلى المنشآت الصحية التابعة لجامعة المنوفية، لبحث أوجه التعاون المشترك وخطة اعتماد المستشفيات، وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).

تأهيل الكوادر الطبية

تفقد الوفد وحدة زراعة الكبد، وقسم الميكروبيولوجي والمناعة، وجناح العمليات والعناية المركزة، بالمعهد القومي للكبد، إلى جانب الاقسام المختلفة لمستشفى علاج الاورام، والارض المخصصة لبناء المدينة الطبية الجديدة.

وأشاد الدكتور حمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بحماس فريق العمل بالمعهد القومي للكبد للحصول على الاعتماد وحسن توظيف الامكانيات المتاحة لتقديم خدمة صحية لائقة وصحيحة.

وأوضح أن المعهد القومي للكبد من النقاط المضيئة التي تتميز بها جامعة المنوفية وله سمعة جيدة، ويقدم خدمات صحية عالية التخصص للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية وانضمامه للتأمين الصحي الشامل بعد استيفائه لمعايير الجودة والاعتماد ضرورة، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم خلال الفترة المقبلة لتأهيل الكوادر الطبية واعضاء هيئة التمريض والفنيين والإداريين بالمعايير سواء على مستوى الدعم الفني للمنشآت او البرامج التدريبية للعاملين بها.

وخلال الجولة استعرض رئيس الجامعة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية، مؤكدا أهمية البدء بإعتماد معهد الكبد القومي ومعهد الأورام كمراكز تنفرد بتقديم خدمات طبية عالية التخصص لأهالي المحافظة والمحافظات الأخري.

أكثر من 50000 متردد سنويا على العيادات الخارجية

وأضاف أن المعهد يتردد عليه سنويا أكثر من 50 ألف متردد سنويا على العيادات الخارجية، ويستقبل بالقسم الداخلي للعلاج أكثر من 5 آلاف مريض.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت من يناير وحتى الآن نحو 146 ألفا و950 مريضا، منهم 294 ألفا و397 مريضا للعلاج بالأقسام الداخلية، و56 ألفا و671 مريضا بالعنايات المركزة، وإجراء 20 ألف عملية جراحية.

وأوضح أن الجامعة اتخذت خطوات جادة نحو تطوير الخدمة الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية لتصل إلى 3700 سرير، بعد إنشاء المدينة الطبية الجديدة وتحويل مستشفي علاج الأورام إلي معهد قومي للأورام، علاوة علي امتلاك المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي لاحدث الأجهزة التشخيصية والأجهزة التي تسخدم بالعمليات الجراحية.

وأكد أن المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى تضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات، والجميع على استعداد ولديهم الحماس للتعاون للحصول على الاعتماد والدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تستهدف توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة من خلال نظام تأمين صحي متكامل، مؤكدا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بالمحافظة للإرتقاء بالخدمات الصحية.