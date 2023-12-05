إطلاق حملة «صوتك قوة» بأسيوط للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة «صوتك قوة»، لحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءاً.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وإنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بكل المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

توعية المواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف جهود النشر وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية تفعيلاً لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلاً عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

المشاركة الإيجابية

وذكر محافظ أسيوط، أنه يُجرى التنسيق الكامل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، مناشداً المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

ولفت إلى أنه تسهيلاً على المواطنين خصصت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية الموقع الالكتروني الرسمي لها www.elections.eg، للاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق ادخال الرقم القومي.