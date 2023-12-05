صندوق إعانات الطوارئ: صرف 2.2 مليار جنيه لدعم 423 عاملا في 3970 منشأة

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة العمل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من 1 يوليو2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، 12 مليونًا و400 ألف جنيه.

يُشار هنا إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العام والأعمال العام والخاص، التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة

وبحسب بيان صحفي ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيه 2023.

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع ثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.