وزير العمل يتفقد مركز التدريب المهني ببني سويف في ختام زيارته للمحافظة

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز التدريب المهني شرق النيل التابع لمديرية العمل ببني سويف، وذلك في ختام زيارة الوزير للمحافظة اليوم الاثنين.

تفاصيل زيارة وزير العمل لمحافظة بني سويف

وزار وزير العمل محافظة بني سويف اليوم الاثنين، والتي تضمنت احتفالية تكريم الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدمج المرأة في سوق العمل، وتفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة، وحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة عن السلامة والصحة المهنية.

وزير العمل يتفقد مركز التدريب المهني بشرق النيل

وتابع الوزير والمحافظ منظومة العمل بمركز التدريب المهني بشرق النيل، وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب، والتي تضم ورش الميكانيكا والجرارات الزراعية واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات التعبئة والتغليف والأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها.

واستمع الوزير من مسؤولي المركز عن الوضع القائم بالمركز ومتطلبات دعم ورفع كفاءة المركز لتفعيل دوره في برامج التدريب المهني وتدريب طلاب المدارس الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم.