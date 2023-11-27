وزير العمل: السلامة والصحة المهنية للعاملين من سمات تقدم الشعوب

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة، من أبرز سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي.

صحتك وسلامتك تهمنا

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل على هامش مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي تنظمه مديرية العمل في بني سويف، بالتعاون مع جامعة النهضة، تحت عنوان «صحتك وسلامتك تهمنا»، في إطار جهود الوزارة لنشر مفهوم السلامة والصحة المهنية لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

وأكد وزير العمل أهمية عقد مثل تلك الفعاليات والندوات التثقيفية، للإطلاع على مفهوم السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ، والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور.

توفير اشتراطات الأمان والحماية المدنية

وشدد الوزير على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية والإنتاجية والمصانع، بضرورة الالتزام بتوفير اشتراطات الأمان والحماية المدنية، والالتزام بتدريب العاملين على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية للعملية والإنتاجية، وأيضًا العنصر المادي من منشآت وآلات تعتبر ثروة قومية للدولة.