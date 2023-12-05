«المستقلين الجدد» يطلق حملة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

عقد المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، اجتماعا لبحث آليات الحشد، وتنظيم خروج المواطنين للتصويت في الانتخابات، وكيفية تحفيزهم للخروج، وخاصة الشباب والمرأة.

وانتهى الاجتماع إلى وضع خطة لإطلاق حملة مشارك، وذلك للترويج والتشجيع علي المشاركة، وجرى الاتفاق على لوجو للحملة وإطلاقها إلكترونيا.

حزب المستقلين الجدد

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أنه جرى تصميم اللوجو يحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنهم أحد الأحزاب الداعمة للرئيس والحملة جزء من خطه الحزب لدعم الرئيس السيسي، وسيشارك فيها كل أمانات المحافظات.

حضور الاجتماع

وأكدت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بالحزب على التحرك بكثافة لخروج المرأة: «نحن واثقين من وعي المرأة المصرية في كافة ربوع مصر، وأن العمل الآن على تنظيم خروج المرأة وتسهيل ذلك يجرى الإعداد له من الآن لحين بداية التصويت».

وقال أحمد صلاح، أمين الشباب: «إننا معنيين طبقا لخطة الحزب بتشحيع خروج الشباب وتحفيزهم للمشاركه بل الطرق إلكترونيا، ومن خلال حملات مكثفة لطرق الأبواب؛ لإقناع الشباب بأهمية المشاركة».