رئيس حزب المستقلين الجدد: المشهد الانتخابي بالخارج مشرف

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مشهد الانتخابات بالخارج مشرف وأظهر للعالم مدى اهتمام مصر بالاستحقاق الدستوري.

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مكثفة

وأكد عناني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مكثفة للعمل على خروج كل المصريين للانتخاب، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين كانت حاسمة، وقادرة على حسم موقف الانتخابات بالخارج على مستوى جميع القنصليات في بلاد العالم كلها.

عوامل أنتجت مشهدا انتخابيا مبهجا

واستكمل: «هناك عدة عوامل أنتجت مشهدا انتخابيا مبهجا، فهناك جهد كبير من الأحزاب السياسية اهتمامًا بالعمل العام، بالإضافة إلى إحساس المواطنين بأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة فريدة من نوعها وبها تعددية، بالإضافة إلى المساحة الانتخابية التي أضافتها الانتخابات للناخبين للاختيار بين المرشحين».