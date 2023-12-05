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ماذا حدث للقمر الصناعي «مصر سات 2» بعد 830 ثانية على إطلاقه؟

كتب:

أحمد أبوضيف
12:02 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
القمر الصناعي مصر سات 2

القمر الصناعي مصر سات 2

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله، مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، وبالأمس تم إنزال عدد من البيانات من المحطة الأرضية في مصر.

و أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفقا لبيان صادر عن الوكالة، أن اليوم سيتم استكمال عمليات الاتصال مع القمر في إطار استمرار عمليات الاختبار.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.