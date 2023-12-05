تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.. لن يدخل الطالب الامتحان دونها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024، للتقدم إلى امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، مؤكدة أنه لا يحق الطالب دخول الامتحان دون تسجيل استمارة الامتحانات.

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي يكون إلكترونيا، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه من تفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

ووجهت وزارة التعليم، إرشادات هامة بشأن تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي، وهي:

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 6*4 وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة استمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية مع كتابة رقم تليفون ولي أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1)، مكونات الاستمارة عبارة عن 3 ورقات، وهي الاستمارة الإلكترونية وبطاقة تحقيق الشخصية، وبيان عن الامتحانات السابقة، وإقرار ولي الأمر، وتدبس جميعها في الجانب وغير مسموح بتغيير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.