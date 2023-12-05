وزير التعليم: اختبارات الثانوية العامة كانت كلها على بابل شيت وتٌصحح إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اختبارات الثانوية العامة كانت كلها على بابل شيت وتٌصحح إلكترونيا، وهذه تسمى أسئلة التعرف على الإجابة وليست إنتاج إجابة.

15% من الأسئلة مقالية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا النظام مع مرور الوقت سيجعل الطالب غير قادر على إنتاج مذكرة عرض، وطلبت نسبة من الأسئلة المقالية مع الاختيار من متعدد، فسألني هل تريد إعادة العنصر البشري للتصحيح؟ فقلت له هذه الأسئلة سوف تصحح من قبل 2 معلمين إلكترونيا، وإذا الفرق في التقدير زاد عن نصف درجة نرسلها إلى معلم ثالث، فوافق على وجود 15% من الأسئلة مقالية.

وأوضح أنه هناك تكامل بين الوزارات جميعها، وحين نٌظم أياما رياضية للتلاميذ، كانت الوزارة الأقرب للتعاون هي وزارة الشباب والرياضة، وفي الأنشطة الثقافية نتكامل مع وزارة الثقافة، والاستعانة بكوادر هذه الوزارات في المدارس.