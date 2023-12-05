وزير التعليم: الرئيس السيسي كلفني بإعادة بناء شخصية الطالب ومراعاة ظروف الأسرة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد توليه حقيبة الوزارة.

تطوير التعليم الأساسي

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث معه أن هناك مشكلة في قناعة المجتمع المصري بالتغيير، وأنه يريد منه العمل عليها وإكمال التطوير بالوزارة؛ لأنه يخص الدولة وليس الوزير، مؤكدًا أن هذه أهم النقاط التي تحدث فيها.

وأكّد أنه في أول اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حلف اليمين، كان نصيب وزارة التربية والتعليم كبيرًا، وحثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير، ولا بد أن تشعر الأسرة بأن الدولة تعمل لصالحها، كما طالبه بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع، أن الرئيس قال له إننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب، وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسؤولية، كما كلفه بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرة التقدم.