«علوم البحار»: نجحنا في مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق

أعلن الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجاحه في مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق للدول الأفريقية.

المعهد القومي لعلوم البحار

وقال حمودة، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمها المعهد عن «الاقتصاد الأزرق وأهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الأفريقية»، ضمن الفعاليات التي ينظمها المعهد في جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر قمة المناخ COP28 المقام حاليا بإمارة دبي، إنّ الدول الافريقية تعاني من التأثير السلبي لتغيرات المناخ والتي تؤثر على المصادر الطبيعية من الثروات البحرية والمخزون السمكي على السواحل الأفريقية، إضافة إلى التأثير السلبي على الشعاب المرجانية التي تكون مصدر جذب سياحي وتمويل للدول النامية ومنها مصر.

وعرض رئيس المعهد، تصورات لكيفية عمل مجموعات عمل للدول الأفريقية بمشاركة ونقل التكنولوجيا الخاصة بكل أنشطة الاقتصاد الأزرق إلى الدول الأفريقية.

وقدّم حمودة، عددا من المقترحات والمشروعات التي تساهم في نقل التكنولوجيا بمجال الأبحاث الخاصة بالاقتصاد الأزرق لنقلها إلى الدول من خلال مركز التدريب الذي أُنشئ بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.