معهد علوم البحار بالسويس يعقد لقاء توعويا لطالبات مدارس الثانوية

استقبل فرع معهد علوم البحار بالسويس، طالبات مدرسة الصباح التجارية بنات، وذلك في إطار دور التوعية البيئية الذي يقوم به المعهد، وذلك للتعرف على دور المعهد في الحفاظ على البيئة والثروة السمكية بخليج السويس والعقبة، حيث قدمت الدكتورة هدى عيسى بتقديم مادة علمية حول تاريخ المعهد ودوره، والمعامل الملحقة وما يقوم به المعهد من تنمية للثروة السمكية والبيئة بفروع المعهد المختلفة ومحطاته البحثية.

مشاهدة فيديو تعريفي بالمعهد وفروعه

وتم خلال اللقاء عرض فيديو حول المعهد وفروعه ومحطاته على مستوى الجمهورية، ومن جانبه استقبل مدير الفرع مشرفي الرحلة برئاسة عمرو مسؤول قسم الترويج الرقمي، حيث جرى عرض مجلة صممت مجموعة من الطالبات بها صفحة عن تاريخ المعهد وأهدافه بعدها تم اصطحاب طالبات المدرسة التجارية لمتحف الأحياء المائية بالفرع.

وشرحت الدكتورة «هدى» للطلبات الأنواع المحنطة داخل المتحف والتعرف على أنوع الأسماك والقروش بالبحر الأحمر مع أخذ الصور التذكارية داخل المتحف.

وفي نهاية الجولة قدم منظمو الرحلات وبتوجيه علوم بإدارة شمال الشكر، لإدارة المعهد على حسن الضيافة واستقبل الرحلات الدراسية ونقل المعلومة للطلبة.

رافق الرحلة سيد محمد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بفرع السويس ووائل سادات مسؤول المتحف.

يأتي ذلك استمرارا لدور التوعية البيئية الذي يقدمه المعهد لطلبة المدارس والمجتمع المدني والتعرف على البيئة البحرية وكيفية الحفاظ عليها.