الغرفة التجارية تزف بشرى: مزيد من الاستقرار في أسعار البيض والدواجن قريبا

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، إذ بلغت سعر الكرتونة 118 جنيهات في أرض المزرعة، وتباع للمستهلك نحو 130 جنيها، حسب المنطقة الجغرافية واختلاف الحلقات الوسيطة.

حالة من الاستقرار خلال الـ 3 أسابيع الماضية

وأضاف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار البيض تشهد حالة من الاستقرار منذ 3 أسابيع، ويرجع السبب إلى توافر الأعلاف في الأسواق بكميات كبيرة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في أسعار البيض والدواجن، نتيجة توافر مدخلات الإنتاج المتمثلة في الأعلاف والأدوية البيطرية.

إنتاج مصر من البيض

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البيض يصل إلى 13 مليار بيضة سنويا، ما يكفي الاستهلاك المحلي، ويجرى تصدير جزء منه للخارج، موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

الإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج

وأعلنت وزارة المالية عن الإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج بقيمة 56.7 مليار دولار في الفترة من مطلع يناير إلى منتصف أكتوبر من العام 2023، وتنوعت البضائع ما بين سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.