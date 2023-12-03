سعر البيض اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر.. اعرف «الكرتونة» بكام؟

سجل سعر البيض اليوم الأحد 3-12-2023 في مصر، داخل الأسواق والمحال، تراجعًا طفيفًا، إذ بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك، نحو 135.31 جنيه بتراجع نصف جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 136.24 جنيه بتراجع 2.5 جنيه، وسجل سعر طبق البيض البلدي نحو 149.06 جنيه بتراجع جنيه واحد، وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر البيض اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالاضافة إلى أسعار البط اليوم.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بالنسبة لطبقي البيض الأبيض والأحمر، إذ انخفض السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي بنحو 3 جنيهات، إذ تراجع سعر طبق البيض البلدي بين 134 و135 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 115 و116 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر بين 117 و118 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، تراجع أسعار البط، إذ يتراوح سعر البط الفرنساوي بين 29.5 و30.5 جنيه، وسعر البط المسكوفي عمر يوم، يتراوح بين 55 و56 جنيهًا.