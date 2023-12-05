استمرار ضخ كميات من السكر في 44 منفذا بكفر الشيخ.. الكيلو بـ27 جنيها

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ ضخ سلعة السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد، في 44 منفذاً تم تخصيصها بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوفير السكر للمواطنين، في إطار مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خفض أسعار السلع الأساسية.

استمرار ضخ سلعة السكر بـ27 جنيهاً للكيلو الواحد

وأكد مصدر بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، استمرار ضخ سلعة السكر في 44 منفذاً بمحافظة كفر الشيخ، منها 30 منفذاً لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و14 منفذاً لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة، حيث يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهاً، لافتاً أنّه يتم التوزيع على المواطنين بصورة البطاقة الشخصية بحد أقصى 2 كيلو.

وأوضح المصدر، أنّ هناك متابعة دورية من مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات التابعة لها بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة، ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية، وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين.

تخصيص 44 منفذاً بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن تخصيص 44 منفذاً لتوفير السكر للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بـ27 جنيهاً للكيلو الواحد، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خفض أسعار السلع الأساسية، منها 30 منفذاً لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و14 منفذاً لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة.