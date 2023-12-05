«تضامن كفر الشيخ» تنظم ندوة للتوعية بالأخلاق الحميدة والصحة العامة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ ندوة ثثفيفية توعوية في قرية محلة موسى للرائدات الاجتماعيات، نظراً لدورهن المهم في تنمية الأسرة الريفية، ودورهن في نشر وترسيخ الوعي الإيجابى نحو الكثير من القضايا المجتمعية.

«جلالة»: توعية المرأة فى الريف بالالتزام بالنظافة فى بيتها

وتناولت الندوة الحديث عن موضوع النظافة العامة وثأثيرها على الصحة، وتحدثت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، عن أهمية النظافة فى الحياة اليومية، وحثت الرائدات على توعية المرأة فى الريف بالالتزام بالنظافة فى بيتها، وفى أوجه الحياة المختلفة، وتم التركيز على قضية الإدمان.

كما تطرق الشيخ إبراهيم عامر البدوى، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والذى تناول أثناء الندوة أصول التربية الإيجابية من الناحية الدينية، وحث الأمهات على عدم تغافل دورهن في مراعاة الأبناء، ومتابعتهم بصفة مستمرة، وحثهم على التمسك بالأخلاق الحميدة، وكيف يكون الوالدين قدوة لأبنائهم.

حضر الندوة السيد مخيمر، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي، ووديع مجدي، مدير عام إدارة التنمية، وجابر محمد إسماعيل، رئيس وحدة محلة موسى، وعدد من الرائدات الاجتماعيات.

عمل بطاقة هوية الرائدة المجتمعية بلوجو الوزارة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّه سيتم عمل بطاقة هوية الرائدة المجتمعية بلوجو وزارة التضامن الاجتماعى، وتأمينه بمركز الإصدارات المؤمنة، مشيرةً إلى ضرورة تعايش الرائدة فى المجتمع التي تسعى لتغييره.