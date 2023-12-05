«أوقاف كفر الشيخ»: نسعى للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي وتطبيق الحوكمة

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات الفرعية بمقر المديرية، وذلك بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

وكيل الوزارة يوجّه بالارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والعمل الإداري

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بمديري الإدارات الفرعية، وقدم لهم الشكر على ما قدموه خلال الفترة الماضية، ووجّه ببذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والعمل الإداري، لافتاً أنهم في الأساس دعاة وقدوة لغيرهم.

كما شدّد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على إنجاز المهام والأعمال المطلوبة في مجال الجانب الإداري بسرعة مع مراعاة الدقة وحُسن الأداء لتتناسب مع توجه الدولة في الارتقاء بالمجال الإداري والمالي واتباع التخطيط الاستراتيجي وتطبيق الحوكمة، مكلفاً بمراعاة تطبيق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف بدقة عالية، وحسم مع مراعاة البُعد الإنساني والأخلاقي.

المتابعة المستمرة والميدانية لكل الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد

ونبه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكل الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد، للوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي، مع ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن، مشيداً بأداء ومستوى بعض الإدارات ذات الكفاءة والتميز، مطالباً باقي الإدارات بأن تحذو حذوها.