تحصين 201 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، نجاح الحملات البيطرية في تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية لمرض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، موضحا أنه جرى تحصين 201 ألف و116 رأس حيوان من الجاموس والأبقار.

نسبة تحصين للماشية

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة التحصين من المستهدف بلغت 96%، مشيرا إلى الجهد الكبير والمبذول من قبل الفرق البيطرية التي شاركت ضمن أعمال التحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات، وحتى الثلاثاء.

توفير الأمصال البيطرية

وأشار إلى أن الفرق البيطرية المنتشرة في ربوع قرى ومراكز كفر الشيخ، متوفر معها جميع أنواع الأمصال الخاصة بعمل الحملات البيطرية على نطاق 13 إدارة في الإقليم.