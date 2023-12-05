مسؤول أممي: «مصر سات 2» إنجاز يعزز الشراكة مع الصين

قال الدكتور علاء النهري، رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، إنّ وكالة الفضاء المصرية أعلنت إطلاق القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية، في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين.

إطلاق القمر الصناعي تتويج للشراكة الاستراتيجية مع الصين

وأضاف رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة «TeN»، أنّ إطلاق القمر الصناعي يأتي تتويجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرارا للتعاون المثمر بينهما في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كل مراحل تصميم وتصنيع القمر، حيث نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، ليصبح بذلك أول منتج مصري يُطلق في الفضاء.