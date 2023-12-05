متحدث الأونروا: فقدنا 130 من زملائنا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد كاظم أبو خلف متحدث الأونروا في الضفة الغربية، أن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا، وفقدنا 130 من زملائنا خلال الحرب بقطاع غزة في أعلى خسارة بالأرواح للعاملين بالأمم المتحدة.

وقال «أبو خلف» في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ 82 مرفقا تابعا للوكالة تعرضت للضرر الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأننا نعاني ظروفا إنسانية صعبة جراء الانقطاع المتكرر في الاتصالات وعدم وجود مناطق آمنة بغزة.

وأضاف أننا نعمل على ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر طواقمنا، لكننا نواجه صعوبة كبيرة، ونحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميا لدعم السكان والمدنيين في قطاع غزة.

وتابع أننا رصدنا ثلاث حالات إصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي في أحد مراكز الإيواء التابعة لنا في قطاع غزة.