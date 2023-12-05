الغطس يواجه برودة الشتاء في الغردقة.. انتعاش للسياحة ودفء تحت الماء (صور)

رغم عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وتكاثف الغيوم والسحب اليوم الثلاثاء، توافد السياح الأجانب على رحلات الغطس في مواجهة الطقس.

رحلات الغطس بشواطئ الغردقة

كشف أحمد بيجو مدرب غوص بالغردقة عن انطلاق رحلات الغطس منذ صباح اليوم بشواطئ الغردقة رغم التقلبات في الأحوال الجوية وتكاثف الغيوم والسحب في السماء، ولكن حماس السياح الأجانب في مواجهة الطقس دفعهم للاستمتاع بالغطس في هذه الأجواء الباردة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن المياه في الأعماق أدفأ من السطح، لافتا إلى أن هذه الأجواء مناسبة للغطس للسياح مقارنةً بالأجواء في أوروبا والتي تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوربية.

انتعاش سياحة الغطس

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش سياحة الغطس في الشتاء تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي في أوروبا، حيث يتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية.

ويأتي السياح من ألمانيا و إيطاليا وإنجلترا وفرنسا أكثر الدول إقبالا على رحلات الغطس في الغردقة، إذ تجذب سياحة الغطس حوالي 4 ملايين سائح في العام.