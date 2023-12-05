ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بزراعة القمح في بلطيم والرياض بكفر الشيخ

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدد من الندوات الإرشادية عن التوصيات الفنية والعمليات الزراعية لمحصول القمح، بمركزي ببلطيم والرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ندوات إرشادية عن القمح في بلطيم والرياض

وعُقدت ندوة إرشادية عن التوصيات الفنية لمحصول القمح من رى وتسميد ومكافحة الحشائش بجمعية الخاشعة الزراعية، بمركز بلطيم، وذلك بحضور الدكتور عبد السلام المنشاوى، من مركز بحوث القمح، والمهندس محمد الشناوي، منسق القمح بالمديرية، والمهندس فرج زغلول، مفتش المكافحة، والمهندسة رحاب الطبجى، مفتش الإرشاد، والمهندسة يارا عبدالدايم، رئيس قسم المكافحة البستانية.

كما تم عقد ندوة إرشادية عن أهم العمليات الزراعية ومكافحة الحشائش بمحصول القمح بمركز الرياض، بحضور المهندس خالد قاسم، مدير إدارة الرياض الزراعية، والدكتور عمرو الشرقاوى، أخصائي الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية.

تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، استمرار تنظيم الندوات الإرشادية عن التوصيات الفنية والعمليات الزراعية في محصول القمح، بهدف تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، وتوقيتات الزراعة، والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح.

وأشار «غربية»، إلى أنّه مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تُزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالٍ الجودة، لافتاً أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد طرحت هذا العام أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».