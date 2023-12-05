المنطقة الشمالية في القاهرة تنشر خريطة الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عددا من المدارس المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحي الزيتون، للتأكد من جميع الاستعدادات وجاهزية اللجان، للتيسير على الناخبين في عملية التصويت.

تجهيزات مقرات اللجان

وأشار إلى تكليف اللجان المشكلة بمتابعة ومراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من توافر جميع المستلزمات من أعمال الصيانة والإنارة، وتوافر حجر محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوفير طفايات حريق وتجهيز مصدر كهربائي احتياطي، مع ضرورة توفير مقاعد وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعمل مظلات، تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

واطمأن المحافظ على سير العملية التعليمية في المدارس، ومشاهدة تعليم الأطفال المشاركة في الانتخابات، ومراحل الإدلاء بأصواتهم.

خريطة المقار الإنتخابية

ونشرت محافظة القاهرة خريطة الوصول إلى مقار اللجان الإنتخابية بمختلف أحياء العاصمة للتيسير على المواطنين .